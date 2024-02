Madeleine McCann: ex-colega diz que principal suspeito tinha "plano secreto" de raptar criança

A- A+

O caso Madeleine McCann marcou a sociedade em 2007, quando a menina de 3 anos, filha de pais britânicos, desapareceu de um resort na Praia da Luz, em Portugal. Anos depois do sumiço, investigadores da Scotland Yard e a polícia alemã que seguiram os rastros do caso prenderam Christian Bruckner. Agora, poucos dias antes do início do julgamento suposto sequestrador de Madeleine por múltiplos crimes sexuais, um ex-colega cita um plano secreto que Bruckner teria para sequestrar uma criança dias antes do acontecimento que abalou o mundo.

Ken Ralphs, britânico que se instalou em Portugal com um amigo compatriota e com Bruckner, na comunidade do Algarve, foi quem trouxe o suposto plano à tona. Em entrevista à imprensa britânica, ele disse que Bruckner tentou cooptar, para o crime, um amigo em comum que passava por dificuldades financeiras e vivia numa tenda numa parte remota do Algarve.

Ralphs, Bruckner e esse amigo em comum integravam uma comunidade nômade que circulava na época por Portugal. Aos meios de comunicação britânicos, Ralphs sustentou que o alemão tinha um plano de raptar uma criança pequena de uma família rica, com o objetivo de vendê-la a um casal europeu que não poderia dar à luz via métodos convencionais. Ele detalhou que os interessados em comprar a criança eram de origem alemã, assim como Bruckner.

Tudo estava pronto para ser concretizado quando seu amigo — que não foi identificado, por razões legais — começou a chorar e revelou a história a Ralphs, segundo o relato.

— Uma noite, estávamos sentados ao redor da fogueira, depois de comer. Tomamos algumas cervejas e, nas primeiras horas da manhã, meu amigo começou a chorar. Perguntei o que se passava e, por fim, ele me confessou que estava planejando com o Christian de roubar uma criança da Praia da Luz para uma família rica — afirmou Ralphs ao The Mirror.

Ralphs disse ter afirmado ao amigo que ele não poderia sequestrar uma pessoa para pedir resgate e ouviu, então, a verdadeira motivação do crime:

— Ele me explicou: 'Não, não é esse o caso'. Ele me disse que Christian tinha um cliente, um comprador à vista, um casal alemão que não podia ter filhos — relatou.

Ralphs disse ter convencido o amigo a romper com Bruckner e abandonar completamente o plano. Cada um seguiu seu caminho e, uma semana depois, Madeleine McCann desapareceu. O ex-colega afirma ter notificado imediatamente a polícia e indicado o local onde morava o suspeito. Chegou a viajar para o Algarve, mas lá não havia mais nada. Depois disso, disse nunca mais ter visto seu amigo nem Bruckner.

Embora nunca tenham sido encontradas provas cabais de uma ligação direta entre Madeleine McCann e Christian Bruckner, a polícia alemã o prendeu por estupro e tráfico de drogas.

Na próxima semana, ele irá comparecer a um tribunal como réu de diversas queixas do período em que vivia em Portugal, incluindo “assédio, abuso e exibição sexual indevida de menores”.

