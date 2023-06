Madeleine McCann: Investigadores dizem ter encontrado "elementos" que podem estar ligados ao caso

A- A+

Investigadores afirmaram nesta quinta-feira ter encontrado "elementos" durante as buscas iniciadas em maio que podem trazer novidades sobre o desaparecimento da menina britânica Madeleine McCann. A criança desapareceu em 2007, quando passava férias com os pais em Portugal.

"Alguns itens foram apreendidos como parte desta operação. Eles serão analisados nos próximos dias e semanas", afirma o comunicado da Promotoria alemã em Brunswick, acrescentando que "ainda é muito cedo" para determinar se eles estão relacionados ao caso.

"Maddie" McCann desapareceu pouco antes de completar quatro anos, em 3 de maio de 2007, em um balneário da Praia da Luz, no Algarve. Seu desaparecimento deu origem a uma campanha internacional de buscas, em que as fotos da menina, de olhos claros e cabelos castanhos, rodaram o mundo.

A investigação ficou paralisada por anos antes que as autoridades tomassem conhecimento do alemão Christian Brückner, um homem que morava na época a poucos quilômetros do hotel.

"A investigação sobre o suspeito de 46 anos de Brunswick provavelmente continuará por muito tempo", alertou a Promotoria.

As autoridades portuguesas iniciaram, no final de maio, novas buscas junto à Barragem do Arade, em Silves, localidade do Algarve, a pedido da Alemanha. Foi a maior operação do caso em nove anos, deflagrada após um informante alemão dar novas pistas aos investigadores.

Segundo a imprensa portuguesa, os investigadores recolheram amostras do solo durante as buscas, assim como vários pedaços de pano encontrados no local.

A polícia já tinha revistado a área em 2008, que fica a quase 50 quilômetros do local onde 'Maddie' desapareceu, mas os mergulhadores só encontraram restos de animais dentro do reservatório.

Christian Brückner, um pedófilo reincidente, é o principal suspeito no caso desde 2020 e cumpre pena de sete anos de prisão na Alemanha pelo estupro de uma americana de 72 anos.

A mídia local destacou que o suspeito costumava frequentar a região da Barragem do Arade, que ele teria descrito como seu "pequeno paraíso".

