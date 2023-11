''Madeleine McCann'': Justiça alemã define data de julgamento do principal suspeito

A- A+

O caso do desaparecimento da menina Madeleine McCann ganhou data de julgamento, a decisão foi divulgada nesta terça-feira (28) pelo periódico britânico Daily Mail. Suspeito de sequestrar Madeleine McCann em 2007, o alemão Christian Brueckner possui ficha criminal desde a adolescência por crimes contra menores.

Segundo o jornal britânico, o promotor alemão do caso confirmou que o julgamento de múltiplos crimes sexuais do suspeito terá início na manhã de 16 de fevereiro de 2024, no Tribunal Superior de Braunschweig. O caso tem previsão ‘até três meses’ e será presidido por até cinco juízes.

Relembre o caso

Uma troca de mensagens entre o principal suspeito de sequestrar e matar Madeleine McCann com um pedófilo pode ser peça vital para a conclusão do "grande quebra-cabeça" do caso, de acordo com o chefe da investigação.

A criança de 3 anos desapareceu em 2007 enquanto passava férias com a família em Algarve, Portugal. Em entrevista ao BBC Panorama, o procurador alemão Hans Christian Wolters afirmou que o diálogo foi encontrado num computador de Christian Brueckner.

Nas mensagens, Brueckner fala do desejo de sequestrar e matar uma menina – e "documentar isso". Depois, menciona a intenção de "destruir provas". O interlocutor responde: "mm". A polícia apura se o texto se refere às iniciais de Madeleine McCann.

