Madeleine McCann: Suspeito confessou ter sequestrado menina em Portugal, diz ex-colega de cela

O suspeito de sequestrar e sumir com Madeleine McCann confessou ter levado uma criança de um apartamento em Portugal, disse um ex-colega de cena a um tribunal na Alemanha, nesta quarta-feira. Laurentiu Codin afirmou à Corte que Christian Brueckner perguntou se o detento também estava na cadeia por algum delito envolvendo crianças.

Na mesma conversa, em 2020, ele teria admitido que havia levado "uma criança" ao invadir uma propriedade no período em que morava no Algarve.

Segundo Codin, o colega de cena afirmou que, duas horas após pegar a criança, já havia "polícia e cães por todo o lugar", então decidiu ir embora, para longe da área.

— Estou apenas dizendo o que ele me disse. Ele me disse que uma pessoa estava com ele, com quem ele teve uma discussão, supostamente era sua mulher. Ele disse que levou a criança em Portugal em seu carro, e no momento em que a polícia e os cães estavam na casa, ele foi embora e sumiu. Ele me perguntou se o DNA de uma criança pode ser retirado de ossos sob o solo.

O detento disse ainda que Brueckner confessou ter sequestrado e estuprado meninas em um ônibus de sua propriedade. O alemão, no entanto, nunca teria mencionado assassinatos.

Brueckner cumpre pena pelo estupro de uma aposentada em Praia da Luz. Ele é julgado na Alemanha por casos não relacionados a Madeleine McCann, imputados a ele entre 2000 e 2017.

Brueckner é considerado o principal suspeito de sequestrar e sumir com Madeleine McCann, que passava férias com os pais num resort em Praia da Luz, em 2007. A menina tinha 3 anos quando desapareceu, numa noite em que os parentes jantavam com amigos.

O acusado foi preso por estupros e nunca confessou às autoridades qualquer envolvimento com o caso de Maddie.

— Ele me disse que, em Portugal, ele havia roubado lá — disse ele, em declarações reproduzidas por jornais como Daily Mail e The Mirror. — Ele estava em uma região onde há hotéis e pessoas ricas vivem. Ele disse que havia um lugar com uma janela aberta, ele me disse isso. Ele estava procurando dinheiro. Ele disse que não encontrou dinheiro, mas encontrou uma criança e levou a criança.

