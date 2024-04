A- A+

Saúde Madonna: as múltiplas dietas que a cantora seguiu nos últimos anos para se manter jovem Aos 65 anos, a artista está em tour e impressiona o público com o seu físico e vitalidade

A cantora Madonna, de 65 anos, chegou ao Brasil nesta segunda-feira (29) para fazer um show no próximo sábado (4), na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e continua surpreendendo os fãs com o seu físico e vitalidade mesmo após anos de carreira. Um de seus segredos é seguir a dieta macrobiótica. Além disso, antes vegetariana, mudou sua preferência por consumir carnes ao longo do tempo.

O que é a dieta macrobiótica?

A dieta macrobiótica foi criada na década de 1920 pelo filósofo japonês George Ohsawa. Ela tem como objetivo principal evitar alimentos e produtos que contenham químicos e ingredientes artificiais.

Nela, a alimentação inclui:

Vegetais frescos;

Grãos integrais orgânicos, como arroz integral, cevada, aveia e trigo sarraceno;

Leguminosas como feijões;

Frutas;

Nozes;

Sementes;

Alimentos fermentados como chucrute;

Algas marinhas;

Ervas;

Temperos;

Chás.

Suplementos vitamínicos ou minerais, assim como açúcares, também são evitados pelos adeptos. Alguns optam por sua versão totalmente vegana, sem laticínios ou carnes. Enquanto outros comem pequenas quantidades de peixe e carne orgânicos.

Já no preparo da comida, são tomados os seguintes cuidados:

Cozinhar e guardar todos os alimentos em panelas e utensílios de madeira, vidro, aço inoxidável ou porcelana (cerâmica);

Evitar fornos de micro-ondas ou cozinhar com eletricidade.

Madonna é vegetariana ou não?

De acordo com uma reportagem da revista The Cut, de 2011, sobre os hábitos alimentares da cantora, ela não consumia até aquele momento nenhum tipo de carne ou ovos, tendo iniciado sua jornada como vegetariana aos 15 anos.

Contudo, existem indícios recentes da cantora ter ampliado o seu leque na escolha por alimentos, como uma foto compartilhada por ela em 2021, na qual come macarrão à bolonhesa, e um vídeo postado no ano passado em que a artista mostra seu prato contendo pedaços de frango.

