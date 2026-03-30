Madonna, Pedro Pascal e outros artistas pedem que Trump feche prisão onde ICE encarcera crianças
Centenas de artistas de Hollywood assinam documento, incluindo Javier Bardem, John Legend e Billy Potter
Pedro Pascal, Madonna, Javier Bardem, Mark Ruffalo, America Ferrera, Elliot Page e Jane Fonda estão entre os artistas que assinaram uma carta aberta pedindo ao governo americano que feche o Centro de Processamento de Imigração de Dilley, no Texas, onde o ICE tem mantido crianças e seus pais detidos. Também assinam a carta, entre outros, John Legend, Alejandro Iñárritu, Billy Porter, Katie Couric e Susan Sarandon.
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“Crianças mantidas em detenção de imigração sofrem traumas, negligência e condições que violam padrões básicos de saúde, segurança, dignidade e direitos humanos”, diz a carta aberta.
“Registros judiciais de abusos contra crianças incluem a recusa em fornecer água limpa, comida estragada contaminada com vermes, negligência médica perigosa, privação de sono, negação de assistência jurídica, separação de crianças de suas famílias e retaliação contra famílias que protestam contra as condições desumanas. Crianças pertencem às escolas e aos parques infantis, não a centros de detenção.”
Na carta, os artistas instam o governo americano a fechar o centro de detenção de Dilley, devolver as crianças a suas famílias e terminar com o encarceramento infantil.
"Nosso compromisso não termina com o fechamento. Exigimos transparência, responsabilização e reformas sistêmicas para evitar que esses abusos aconteçam em qualquer lugar dos Estados Unidos”, dizem os artistas.