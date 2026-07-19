A- A+

Intervalo Madonna, Shakira, BTS e Justin Bieber comandam show do intervalo da final da Copa do Mundo O ator Jason Sudeikis, protagonista da série Ted Lasso, também participou da cerimônia; Coldplay encerrou a apresentação no intervalo

Leia também

• Trump acompanha final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha nos Estados Unidos

• Espanha e Argentina ficam no empate sem gols no primeiro tempo da final da Copa

• Messi iguala Cafu como únicos jogadores na história a atuarem em 3 finais de Copa do Mundo

O intervalo da final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina contou com a apresentação de grandes artistas da música internacional.

A rainha do pop Madonna, a cantora colombiana Shakira, o grupo sul-coreano BTS e o canadense Justin Bieber comandaram o show, que, nesta edição do Mundial, teve duração de 30 minutos, 15 minutos a mais do que o intervalo previsto nas regras do futebol.

Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno, campeões do mundo com a seleção brasileira, participaram da apresentação, e dirigiram o carro que levava Madonna.

O ator Jason Sudeikis, protagonista da série Ted Lasso, também participou da cerimônia. A série retrata um técnico de futebol americano, Ted Lasso, que é contratado para treinar um time de futebol na Inglaterra.

O Rei do Futebol, Pelé, foi homenageado com a exibição de seu discurso de despedida, realizado em 1977. Esta é a primeira Copa do Mundo desde a morte do craque.

O Coldplay, responsável pela curadoria artística da apresentação, encerrou o show do intervalo.

Abertura

Antes do início da partida, a vencedora do Oscar e do Grammy Jennifer Hudson interpretou o hino nacional dos Estados Unidos.

A cerimônia de encerramento também contou com apresentações de Robbie Williams, Laura Pausini e Nicole Scherzinger, intérpretes de "Desire", música oficial da FIFA, além de um discurso do ator norte-americano Tom Cruise.

O evento ainda reuniu os campeões mundiais Andrés Iniesta, pela Espanha, e Mario Kempes, pela Argentina, além da atriz sul-coreana Hoyeon, embaixadora da Louis Vuitton, que apresentou a taça da Copa do Mundo, e o tenista espanhol Carlos Alcaraz, confeccionada pela grife francesa.

Na sequência, o hino nacional da Espanha foi executado instrumentalmente no gramado. Já a cantora María Becerra interpretou o hino nacional da Argentina diante do público presente no MetLife Stadium.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acompanha a decisão no estádio e será o responsável por entregar o troféu à seleção campeã após o apito final.

Veja também