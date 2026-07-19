Madonna, Shakira, BTS e Justin Bieber comandam show do intervalo da final da Copa do Mundo
O ator Jason Sudeikis, protagonista da série Ted Lasso, também participou da cerimônia; Coldplay encerrou a apresentação no intervalo
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O intervalo da final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina contou com a apresentação de grandes artistas da música internacional.
A rainha do pop Madonna, a cantora colombiana Shakira, o grupo sul-coreano BTS e o canadense Justin Bieber comandaram o show, que, nesta edição do Mundial, teve duração de 30 minutos, 15 minutos a mais do que o intervalo previsto nas regras do futebol.
Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno, campeões do mundo com a seleção brasileira, participaram da apresentação, e dirigiram o carro que levava Madonna.
O ator Jason Sudeikis, protagonista da série Ted Lasso, também participou da cerimônia. A série retrata um técnico de futebol americano, Ted Lasso, que é contratado para treinar um time de futebol na Inglaterra.
O Rei do Futebol, Pelé, foi homenageado com a exibição de seu discurso de despedida, realizado em 1977. Esta é a primeira Copa do Mundo desde a morte do craque.
O Coldplay, responsável pela curadoria artística da apresentação, encerrou o show do intervalo.
A cerimônia de encerramento também contou com apresentações de Robbie Williams, Laura Pausini e Nicole Scherzinger, intérpretes de "Desire", música oficial da FIFA, além de um discurso do ator norte-americano Tom Cruise.
O evento ainda reuniu os campeões mundiais Andrés Iniesta, pela Espanha, e Mario Kempes, pela Argentina, além da atriz sul-coreana Hoyeon, embaixadora da Louis Vuitton, que apresentou a taça da Copa do Mundo, e o tenista espanhol Carlos Alcaraz, confeccionada pela grife francesa.
Na sequência, o hino nacional da Espanha foi executado instrumentalmente no gramado. Já a cantora María Becerra interpretou o hino nacional da Argentina diante do público presente no MetLife Stadium.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acompanha a decisão no estádio e será o responsável por entregar o troféu à seleção campeã após o apito final.