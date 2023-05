A- A+

RIO DE JANEIRO Madrasta acusada de envenenar enteados no Rio de Janeiro será interrogada nesta segunda-feira (15) Cintia Mariano Dias Cabral é acusada pela morte de Fernanda Cabral, de 22 anos, e pela tentativa de homicídio de Bruno Cabral, então com 16 anos

A continuação da audiência de instrução e julgamento do caso de Cíntia Mariano Dias Cabral, madrasta acusada de envenenar os enteados, acontece nesta segunda-feira (15).



Prevista para a parte da tarde, a sessão ocorrerá na 3ª Vara Criminal da Capital, do Tribunal de Justiça do Rio. Cintia teria envenenado e matado a jovem Fernanda Cabral, de 22 anos, e tentado matar Bruno Cabral, então com 16 anos.

Na audiência, serão ouvidas as últimas três testemunhas requeridas pela defesa de Cintia. Em seguida, ela será interrogada.

Jane Carvalho, mãe dos jovens, compartilhou, nesta manhã, reportagens sobre o caso e pediu justiça: “Ninguém vai nos calar, minha princess!”, disse. Em outra postagem, afirmou: “Suportar, seguir e lutar”.

Relembre o caso

Cíntia Mariano foi presa preventivamente em maio de 2022. Em julho, ela foi indiciada pela polícia pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio. Segundo as investigações, Bruno deu entrada no hospital com tonteira, língua enrolada, babando e com coloração da pele branca após comer um prato de feijão feito e servido pela madrasta. Ele foi atendido no Hospital municipal Albert Schweitzer. Cintia mantinha um relacionamento conjugal com o pai do adolescente havia aproximadamente seis anos.





Fernanda já havia sentido sintomas semelhantes aos do irmão após outra refeição e morrido na mesma unidade de saúde, 12 dias após ser internada, em 15 de março. Inicialmente, o caso foi tido como causa natural, mas depois do episódio envolvendo o enteado, o suposto homicídio da jovem passou a ser apurado em outro inquérito da delegacia. A polícia acredita que Cíntia poderia ter agido por ciúmes dos filhos biológicos do marido.

Um laudo feito pelo Instituto Médico-Legal (IML) confirmou a presença de carbamato, popularmente conhecido como chumbinho, e outros dois compostos tóxicos no material gástrico recolhido em Bruno, após ingestão de um feijão contaminado. No caso de Fernanda, apesar de o exame toxicológico, feito após a exumação do corpo, não ter conseguido identificar substâncias tóxicas, a análise de prontuário médico do Albert Schweitzer indicou que houve eliminação carbamato pelo seu organismo.

