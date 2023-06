Madrasta de Isabella Nardoni, Anna Carolina Jatobá deixa a prisão

A- A+

Anna Carolina Jatobá, que cumpria pena pelo assassinato de Isabella Nardoni, deixou a prisão nesta terça-feira (20). A Justiça de São Paulo concedeu a Jatobá, condenada em 2010, a progressão para o regime aberto.

A mudança de regime foi confirmada pelo advogado Roberto Podval, que representa Jatobá. Isabella Nardoni tinha cinco anos quando foi morta pela madrasta em 2008.

O pai de Isabella e então marido de Jatobá, Alexandre Nardoni, também foi condenado pelo assassinato. Segundo a Justiça, o casal arremessou a criança da janela do sexto andar de um edifício na zona norte da capital paulista.

Em maio deste ano, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deliberou, por unanimidade, a análise do pedido de progressão de regime de Jatobá pela Justiça de São Paulo. O juiz da execução da pena havia condicionado a análise do pedido à realização de exames psicológicos, mas a defesa recorreu da decisão.

