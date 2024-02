Madrugada de chuvas, ventania e trovões no Recife, RMR e Mata; Apac emite alerta laranja

A- A+

O Recife e cidades da Região Metropolitana e das Zonas da Mata Norte e Sul registraram muita chuva, ventos fortes e trovões durante a madrugada desta sexta-feira (16). A chuva se estende pelo começo da manhã.

Por volta das 2h, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu alerta laranja — de nível intermediário — indicando “chuvas moderadas e pontualmente fortes” na capital pernambucana e nas três regiões.

Moradores também relatam nas redes sociais queda de energia em vários bairros, raios e relâmpagos. Vídeos compartilhados mostram a intensidade da chuva e dos ventos. Há também pontos de alagamentos.

A Defesa Civil de Pernambuco informou, às 5h23, que não registrou nenhuma ocorrência de destaque no Estado em razão das chuvas. Na avenida Santos Dumont, no Rosarinho, Zona Norte do Recife, uma árvore caiu sobre o muro de um prédio e atingiu um carro.

Durante a madrugada, a Apac chegou a emitir outros dois alertas de nível amarelo. Segundo a agência, essas chuvas são causadas pela influência da Zona de Convergência Intertropical (Zcit), além de um Cavado em Altos Níveis.





Essas condições devem se estender pela manhã desta sexta-feira, com tendência de redução. O alerta foi elevado para laranja porque, de acordo com a Apac, “ainda há muita instabilidade sobre o oceano que deve adentrar ao continente nas regiões”.

O Centro de Operações do Recife (COP) colocou a cidade em estágio de mobilização às 2h15, o que indica que as chuvas são acompanhadas e as equipes estão de prontidão.

“No momento, não há impacto significativo na rotina da cidade, mas seguimos monitorando”, informou o COP.

