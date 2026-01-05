Seg, 05 de Janeiro

TRIBUNAL

Maduro chega a tribunal dos EUA para enfrentar acusações de tráfico de drogas

É esperado que o presidente deposto e sua esposa, Cilia Flores, compareçam às 14 horas (de Brasília) desta segunda-feira perante um juiz para um procedimento legal breve

Nicolás Maduro Nicolás Maduro  - Foto: Juan Barreto/AFP

O presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, chegou ao tribunal norte-americano onde fará sua primeira aparição sob as acusações de narcoterrorismo que a administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou para justificar sua captura e levá-lo para Nova York.

É esperado que Maduro e sua esposa, Cilia Flores, compareçam às 14 horas (de Brasília) desta segunda-feira perante um juiz para um procedimento legal breve, mas necessário, que provavelmente dará início a uma prolongada batalha legal sobre se ele pode ser julgado nos EUA.

Seus advogados devem contestar a legalidade de sua prisão, argumentando que ele é imune a processos como chefe soberano de um estado estrangeiro, mas os EUA não o reconhecem como o líder legítimo da Venezuela.

Maduro, junto com sua esposa, filho e outros três, é acusado de trabalhar com cartéis de drogas para facilitar o envio de milhares de toneladas de cocaína para os EUA. Eles podem enfrentar prisão perpétua se condenados. Fonte: Associated Press*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado
 

