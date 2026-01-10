INTERNACIONAL
Maduro diz da prisão nos EUA que está 'bem', segundo seu filho
"Os advogados nos disseram que ele está forte", disse
Líder do regime chavista, Nicolás Maduro foi deposto em ação militar dos Estados Unidos - Foto: Handout/Truth Social Donald Trump/AFP
O filho do presidente venezuelano deposto Nicolás Maduro assegurou que seu pai está "bem" nos Estados Unidos, onde está preso e responde a um processo por narcotráfico, segundo um vídeo divulgado neste sábado (10) por um dirigente de seu partido.
"Os advogados nos disseram que ele está forte. Disse para não ficarmos tristes, que 'nós estamos bem, somos lutadores'", disse Nicolás Maduro Guerra, conhecido como "Nicolasito", ao citar seu pai.
"Um homem que não puderam vencer por nenhum meio e tiveram que usar uma força desproporcional, mas não o venceram. Ele é forte", acrescentou.