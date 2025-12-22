Maduro diz que Trump 'estaria melhor' se focasse mais nos EUA que na Venezuela

O presidente Nicolás Maduro disse nesta segunda-feira (22) que Donald Trump "estaria melhor" se "focasse nos problemas" dos Estados Unidos e não se concentrasse tanto na Venezuela, em meio à pressão militar no Caribe.

"Penso que o presidente Trump poderia fazer melhor em seu país e no mundo", afirmou Maduro em um evento transmitido na televisão estatal, no qual lembrou a conversa "cordial" por telefone que manteve com seu homólogo americano em 21 de novembro.

"Ele estaria melhor no mundo se focasse nos problemas do seu próprio país. Não é possível que 70% dos seus discursos e declarações sejam [sobre] a Venezuela, mas e os Estados Unidos?", questionou.