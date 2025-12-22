Ter, 23 de Dezembro

Maduro diz que Trump 'estaria melhor' se focasse mais nos EUA que na Venezuela

Venezuelanos realizaram um protesto contra as ações de Trump no Caribe

Venezuelanos protestam contra ações de Donald Trump Venezuelanos protestam contra ações de Donald Trump  - Foto por PEDRO MATTEY / AFP

O presidente Nicolás Maduro disse nesta segunda-feira (22) que Donald Trump "estaria melhor" se "focasse nos problemas" dos Estados Unidos e não se concentrasse tanto na Venezuela, em meio à pressão militar no Caribe.

"Penso que o presidente Trump poderia fazer melhor em seu país e no mundo", afirmou Maduro em um evento transmitido na televisão estatal, no qual lembrou a conversa "cordial" por telefone que manteve com seu homólogo americano em 21 de novembro.

"Ele estaria melhor no mundo se focasse nos problemas do seu próprio país. Não é possível que 70% dos seus discursos e declarações sejam [sobre] a Venezuela, mas e os Estados Unidos?", questionou.

