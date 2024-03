A- A+

Venezuela Maduro é escolhido para tentar terceiro mandato na Venezuela As eleições ocorrerá no dia 28 de julho

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi eleito por seu partido para tentar um terceiro mandato consecutivo nas eleições de 28 de julho, informou, nesta segunda-feira (11), Diosdado Cabello, número dois do chavismo.

Cabello, vice-presidente do Partido Socialista da Venezuela (PSUV), escreveu na rede social X: "As bases do PSUV decidiram, Nicolás Maduro candidato presidencial, 4.240.032 participaram.

Veja também

ESTADOS UNIDOS Agências de espionagem dos EUA dizem que liderança de Netanyahu está "em perigo"