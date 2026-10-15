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USA

Maduro e esposa se declaram não culpados de acusações de tortura em tribunal dos EUA

Promotores dos EUA acusam casal de usar tortura para perseguir opositores na Venezuela

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Nicolás Maduro, presidente deposto da Venezuela, ao lado de sua esposa, Cilia Flores, ex-primeira-dama do paísNicolás Maduro, presidente deposto da Venezuela, ao lado de sua esposa, Cilia Flores, ex-primeira-dama do país - Foto: Federico Parra/AFP

O presidente venezuelano deposto, Nicolás Maduro, e sua esposa, Cilia Flores, declararam-se não culpados nesta quinta-feira (15) das novas acusações de tortura apresentadas contra o casal, que está sob custódia dos Estados Unidos desde sua captura extraordinária em janeiro.

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Eles compareceram a um tribunal de Nova York depois que promotores alegaram que ambos conspiraram para cometer atos, incluindo simulações de afogamento, estupros e espancamentos, contra vítimas sob custódia na Venezuela, entre as quais havia cidadãos americanos.

Desde sua captura, em 3 de janeiro, em Caracas, durante uma incursão militar dos EUA, o casal está detido em Nova York, onde já foi indiciado por tráfico de drogas e posse de armas de fogo.

Maduro, que durante sua primeira audiência em Nova York se apresentou como "prisioneiro de guerra" dos Estados Unidos, classificou as novas acusações como "falsas".

Segundo a acusação formal, o casal utilizou a tortura para "intimidar, hostilizar e neutralizar seus opositores, inclusive por meio de sequestros".

Durante seu mandato, de 2013 a 2026, organizações de defesa dos direitos humanos acusaram repetidamente Maduro de recorrer à repressão política para se manter no poder.

Maduro e Flores estão detidos em uma prisão no Brooklyn. O julgamento de ambos por narcotráfico e posse de armas de fogo deve começar em 1º de junho de 2027. Até o momento, ambos se declararam inocentes.

Desde a queda de Maduro, sua ex-vice-presidente, Delcy Rodríguez, governa a Venezuela como presidente interina sob intensa pressão do governo do presidente americano, Donald Trump.

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