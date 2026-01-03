Sáb, 03 de Janeiro

EUA ATACA VENEZUELA

Maduro e esposa 'se entregaram' às forças dos EUA, diz chefe do Estado-Maior

Dan Caine disse que o casal se entregou "sem resistência" às forças dos EUA

General Dan Caine, chefe do Estado-Maior dos EUAGeneral Dan Caine, chefe do Estado-Maior dos EUA - Foto: Jim WATSON / AFP

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e sua esposa, Cilia Flores, se entregaram sem resistência às forças dos Estados Unidos em Caracas, antes de serem retirados do país para enfrentar acusações em Nova York.

"Maduro e sua esposa, ambos acusados, se renderam e ficaram sob custódia do Departamento de Justiça, com o apoio de nossas incríveis forças armadas dos Estados Unidos, com profissionalismo e precisão, sem perda de vidas norte-americanas", declarou em uma coletiva de imprensa o general Dan Caine, chefe do Estado-Maior.

