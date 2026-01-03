Sáb, 03 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado03/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
EUA ATACA VENEZUELA

Maduro e esposa serão levados à Justiça em Nova York, diz Trump

Maduro e sua esposa, Cilia Flores, serão conduzidos primeiro ao navio Iwo Jima, que se encontra em águas do Caribe

Reportar Erro
O presidente dos EUA, Donald TrumpO presidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Jim Watson / AFP

O líder venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa, capturados e retirados do país por forças americanas, serão apresentados à Justiça em Nova York, declarou o presidente Donald Trump.

Leia também

• Cuba condena "ataque criminoso" dos EUA contra a Venezuela

• Lula condena ataque dos EUA à Venezuela e cobra resposta da ONU

• Trump anuncia que Maduro foi capturado e retirado da Venezuela

“Serão levados para Nova York. Foram acusados em Nova York”, declarou Trump à emissora de televisão Fox, referindo-se às acusações de narcotráfico, terrorismo e contrabando de armas, entre outras, apresentadas em 2020.

Maduro e sua esposa, Cilia Flores, serão conduzidos primeiro ao navio Iwo Jima, que se encontra em águas do Caribe, explicou Trump em resposta às perguntas dos jornalistas.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter