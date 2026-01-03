A- A+

EUA ATACA AVENEZUELA Maduro é o 'único presidente da Venezuela', diz vice-presidente Delcy Rodríguez Em um Conselho de Defesa da Nação, Rodríguez reiterou seu pedido "de exigir a libertação imediata do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores"

A vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, afirmou neste sábado (3) que Nicolás Maduro é o "único presidente da Venezuela" e exigiu dos Estados Unidos sua libertação.

Maduro foi capturado junto com a esposa, Cilia Flores, em meio a uma operação militar americana que incluiu bombardeios em Caracas e em outras regiões do país.

Rodríguez — primeira na linha de sucessão ao poder — reiterou seu pedido "de exigir a libertação imediata do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores".

"Único presidente da Venezuela, o presidente Nicolás Maduro", enfatizou Rodríguez em um Conselho de Defesa da Nação, que ela dirigiu junto às lideranças dos poderes públicos do país, transmitido em rede nacional.

"Nós estamos prontos para defender a Venezuela, nós estamos prontos para defender nossos recursos naturais, que devem ser para o desenvolvimento nacional", acrescentou.

Horas antes, em uma coletiva de imprensa, o presidente Donald Trump declarou que a vice-presidente disse ao chefe da diplomacia dos EUA, Marco Rubio, que está "disposta" a cooperar com Washington.

Rodríguez mostrou às câmeras o decreto de "estado de comoção exterior" assinado por Maduro após o bombardeio dos Estados Unidos.

A medida concede poderes especiais ao governante diante de um conflito militar externo. "Toda a Venezuela é ativada", assegurou Rodríguez, ainda assim, na ausência de Maduro.

