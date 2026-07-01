Política Internacional
Maduro é processado nos EUA por execuções extrajudiciais na Venezuela
O ex-presidente está preso no Centro de Detenção Metropolitano de Nova Iorque, desde janeiro deste ano
As famílias de cinco jovens mortos na Venezuela processaram o presidente venezuelano deposto Nicolás Maduro em um tribunal dos Estados Unidos, acusando-o de ordenar execuções extrajudiciais como parte de um padrão mais amplo de violência estatal.
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O processo, de 44 páginas, apresentado na terça-feira, alega que Maduro ordenou que as Forças de Ação Especial da Polícia Nacional (FAES) executassem os homens entre 2017 e 2020.