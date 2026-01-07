A- A+

Mundo Maduro e sua esposa ficaram feridos em operação dos EUA para sua captura Em 3 de janeiro de 2026, os Estados Unidos anunciaram que tiraram Nicolás Maduro e Cilia Flores da Venezuela

O presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, e sua esposa, Cilia Flores, ficaram feridos durante a incursão militar dos Estados Unidos na madrugada de 3 de janeiro para capturá-los, disse o ministro do Interior venezuelano nesta quarta-feira (7).

"Naquele momento, Cilia foi ferida na cabeça e sofreu uma pancada no corpo, [e] o irmão Nicolás foi ferido em uma perna. Felizmente, eles estão se recuperando, mas as consequências do ataque traiçoeiro permanecem: 100 pessoas" mortas, informou o ministro Diosdado Cabello em seu programa semanal de televisão.

