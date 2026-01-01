EUA x VENEZUELA
Maduro propõe diálogo com EUA sobre petróleo, migração e combate ao narcotráfico
"Se [os Estados Unidos] quiserem conversar seriamente sobre um acordo de combate ao narcotráfico, estamos prontos", diz Maduro
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, abriu as portas para "conversar seriamente" com os Estados Unidos sobre acordos envolvendo petróleo, migração e a luta contra o tráfico de drogas, conforme afirmou em uma entrevista nesta quinta-feira (1º).
"Se [os Estados Unidos] quiserem conversar seriamente sobre um acordo de combate ao narcotráfico, estamos prontos", disse Maduro.
Em seguida, o mandatário venezuelano propôs um pacto sobre petróleo "para investimentos americanos, como com a Chevron", e outro sobre voos de deportados venezuelanos. "Onde e como eles quiserem", afirmou.