EUA x VENEZUELA

Maduro propõe diálogo com EUA sobre petróleo, migração e combate ao narcotráfico

Nicolás Maduro, presidente da VenezuelaNicolás Maduro, presidente da Venezuela - Foto: Juan Barreto/AFP

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, abriu as portas para "conversar seriamente" com os Estados Unidos sobre acordos envolvendo petróleo, migração e a luta contra o tráfico de drogas, conforme afirmou em uma entrevista nesta quinta-feira (1º).

"Se [os Estados Unidos] quiserem conversar seriamente sobre um acordo de combate ao narcotráfico, estamos prontos", disse Maduro.

Em seguida, o mandatário venezuelano propôs um pacto sobre petróleo "para investimentos americanos, como com a Chevron", e outro sobre voos de deportados venezuelanos. "Onde e como eles quiserem", afirmou.

