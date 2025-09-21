Maduro rejeita acusações de tráfico de drogas e convida Trump para diálogo

A- A+

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, rejeitou as acusações feitas pelos Estados Unidos contra ele por tráfico de drogas e convidou seu colega americano, Donald Trump, a "preservar a paz com diálogo", segundo uma carta divulgada neste domingo (21) pelo governo venezuelano.

A mensagem, datada de 6 de setembro, foi enviada dias depois de os Estados Unidos terem enviado oito navios para o Caribe para operações contra o narcotráfico e atacado uma primeira embarcação que supostamente havia saído da Venezuela com drogas, deixando 11 mortos.

Maduro afirma que são "absolutamente falsas" as acusações sobre "vínculos com máfias e quadrilhas do narcotráfico". "É a pior das fake news já lançadas contra nosso país para justificar uma escalada rumo a um conflito armado que causaria um dano catastrófico a todo o continente", acrescenta o texto, no qual convida Trump a "preservar a paz com diálogo e entendimento em todo o hemisfério".

