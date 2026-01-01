Qui, 01 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta01/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ATAQUE NA VENEZUELA

Maduro se esquiva sobre suposto ataque dos EUA em solo venezuelano durante entrevista

No início da semana, Trump assegurou que os EUA haviam destruído um atracadouro para embarcações supostamente usadas pelo tráfico de drogas na Venezuela

Reportar Erro
Presidente da Venezuela, Nicolás MaduroPresidente da Venezuela, Nicolás Maduro - Foto: Stringer/AFP

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, evitou confirmar ou desmentir, em uma entrevista nesta quinta-feira (1º), o suposto ataque a uma instalação do narcotráfico que, segundo Donald Trump, os Estados Unidos executaram recentemente em território venezuelano.

Leia também

• Maduro propõe diálogo com EUA sobre petróleo, migração e combate ao narcotráfico

• Trump afirma que o mais "inteligente" seria Maduro deixar o poder

• Maduro diz que Trump 'estaria melhor' se focasse mais nos EUA que na Venezuela

"Isso pode ser tema para uma conversa em alguns dias", disse Maduro ao jornalista espanhol Ignacio Ramonet, que pediu detalhes ao lembrar que o governo venezuelano "não confirmou nem desmentiu essa informação".

No início da semana, Trump assegurou que os Estados Unidos haviam destruído um atracadouro para embarcações supostamente usadas pelo tráfico de drogas na Venezuela, o que seria o primeiro ataque de Washington em território venezuelano.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter