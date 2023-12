Mãe cobra R$ 900 de cada membro da família para preparar ceia de Natal no Reino Unido

A- A+

Conhecida como “a mulher mais odiada da Grã-Bretanha”, a influenciadora Carla Bellucci viralizou após cobrar £150 (cerca de R$ 935 na cotação atual) de cada familiar para jantar na ceia de Natal. Mãe de três filhos, ela afirmou que o valor inclui uma refeição completa com peru e uma taça de champanhe, além de uma margem de lucro.



Segundo a publicação britânica Daily Mail, a mulher de 42 anos argumentou que “não seria mais barato ir a um restaurante ou um hotel no Natal”. Ela acredita que merece ser recompensada pelo preparo da refeição para 15 pessoas - além da família imediata, Carla espera receber nove parentes em casa.

“Não é barato alimentar as pessoas e leva muito tempo para montar uma refeição boa. Se você quer qualidade, precisa pagar”, contou ao Daily Mail. A influenciadora vive com o marido, Gio, e três filhos: Tanisha, de 18 anos, Jayden, de 15, e Blue, de um ano.

Ela afirmou que planeja abrir as portas às 14h, e que vai “expulsar todos e mandá-los para casa" às 22h, depois dos jogos de tabuleiro.

Carla foi chamada de “a mulher mais odiada da Grã-Bretanha” quando, em 2019, admitiu tirar proveito do sistema. Ela foi criticada por fazer uma rinoplastia gratuita por meio do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido depois de fingir depressão. No início deste ano, a influenciadora revelou ter gastado £10 mil (que equivale a R$ 62 mil) com champanhe e strippers no aniversário de 18 anos da filha.

O Daily Mail ainda afirma que ela costumava ser modelo no site de conteúdo adulto OnlyFans, mas que parou depois de embolsar £40 mil (cerca de R$ 250 mil) e afirmar que a plataforma havia se tornado ‘brega.’

Veja também

GUERRA ISRAEL-HAMAS EUA pede a Israel que permita entrada de mais combustível em Gaza