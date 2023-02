A- A+

TECNOLOGIA Mãe com deficiência auditiva viraliza no Tiktok ao mostrar como detecta o choro da filha de longe Dispositivos ajudam no reconhecimento dos barulhos feitos pela bebê de 3 meses

O vídeo de uma mãe com deficiência auditiva mostrando os dispositivos que usa para "ouvir" o choro sua filha de 3 meses viralizou no tiktok. A influenciadora Cheyenne Clearbrook, de 24 anos, casada com Issac, de 28 anos e também deficiente auditivo, conta que seria impossível realizarem o sonho de serem pais sem o auxílio destas tecnologias.

Para acompanhar a bebê, eles usam um receptor, sensor de bebê, agitador de cama e monitor para saber quando sua filha de três meses está em perigo. Esses dispositivos são projetados especificamente para pessoas surdas e vibram e piscam quando sons específicos são detectados — incluindo o toque da campainha e o alarme de segurança.

"Isso mudou absolutamente nossas vidas, realmente dependemos deles todas as noites. Não podemos imaginar como seria nossa vida sem esses dispositivos projetados para pessoas surdas", disse Clearbrook em entrevista ao portal DailyMail.

Clearbrook e seu parceiro usam os três dispositivos criados pela Serene Innovations, que desenvolve tecnologia especificamente para deficientes auditivos. O receptor remoto é um dispositivo portátil com ícones na tela que piscam dependendo do som que ele capta, como campainha, choro de bebê, telefone, alarme de segurança residencial e vários outros. O receptor se conecta ao sensor de bebê que fica aproximadamente a um metro e meio do bebê e envia o sinal ao receptor quando detecta o choro. Ele monitora o som do bebê em tempo real, parando de piscar quando o bebê para de fazer barulho.

E o agitador de cama é fundamental para saber quando um bebê está inquieto à noite. Ele acorda o usuário com uma forte vibração quando os sensores apontam que o bebê está se movimentando muito. O agitador de cama pode ser colocado debaixo de um travesseiro ou do colchão.

"Uma vez que o sensor de bebê reconhece o choro do bebê, ele envia um sinal para o receptor, onde irá piscar luzes brilhantes e provocar a vibração do dispositivo que está sob o lençol para que ele nos acorde", explicou Clearbrook.

O casal usa também um monitor de bebê da Vtech, que segundo a mãe, possibilita que eles realizem os afazeres domésticos sem precisar ir olhar o bebê a cada cinco minutos.

