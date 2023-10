Irã: mãe de adolescente que ficou em coma após agressão de polícia moral é presa ao fazer protesto

A- A+

As autoridades iranianas prenderam a mãe de uma adolescente de 16 anos que havia sido vítima de um incidente com a polícia no metrô de Teerã e que se encontra em coma, segundo uma ONG de defesa dos direitos humanos.

Segundo a ONG de defesa dos direitos dos curdos do Irã, Hengaw, cuja sede está na Noruega, a adolescente Armita Garawand ficou gravemente ferida durante uma "agressão" de membros da polícia da moral, encarregados de obrigar as mulheres iranianas a usar o véu em público.

De acordo com a Hengaw, a adolescente, originária da cidade de Kermanshah (oeste), majoritariamente curda, mas que mora em Teerã, está internada no hospital Fajr, em uma unidade sob altas medidas de segurança.





Shahin Ahmadi, mãe da jovem, foi presa pelas forças de segurança perto do hospital e levada a um local desconhecido.

A televisão privada Iran International TV, afirmou que a mãe da jovem foi presa após protestar contra as restrições de visita ao hospital.

Na segunda-feira, a agência de notícias oficial, Irna, afirmou que a jovem perdeu a consciência no domingo após uma queda no metrô e o diretor-geral desse sistema de transporte, Masood Dorosti, negou qualquer "desentendimento verbal ou físico" entre a adolescente "e passageiros ou empregados do metrô".

Na quarta-feira, Alemanha e Estados Unidos expressaram sua preocupação com o caso da adolescente iraniana em coma.

"No Irã, uma jovem volta a lutar por sua vida, apenas porque seu cabelo era visto no metrô. É intolerável", escreveu a ministra alemã das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, no X, antigo Twitter.

Por sua vez, o enviado especial americano para o Irã, Abram Paley, afirmou na mesma rede que Washington estava "impactada e preocupada devido a informações de que a chamada polícia da moral iraniana agrediu" a jovem.

