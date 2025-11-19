A- A+

Agreste Mãe de Allany Rayanne Santos é detida sob suspeita de mandar matar a filha Suspeito de executar o crime se apresentou na delegacia e confessou a participação, apontando, ainda, que a mãe da vítima havia encomendado o homicídio

A mãe de Allany Rayanne Santos, de 24 anos, foi detida na tarde da última terça-feira (18) sob suspeita de ser a mandante intelectual do assassinato da filha, na última segunda-feira (17), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O corpo da jovem foi encontrado dentro da casa onde ela morava, com as mãos amarradas.

De acordo com o delegado de homicídios de Caruaru, Eric Costa, o suspeito de ser o executor do crime foi identificado pouco depois do assassinato, logo após a localização do corpo da vítima. Na manhã da terça-feira (18), o homem se apresentou à delegacia e confessou a participação, apontando ainda que a mãe da vítima havia encomendado o homicídio.

Segundo as investigações, a motivação seria financeira. Allany havia recebido recentemente uma herança do avô.

Ainda de acordo com o delegado, ao ser comunicada sobre a morte da filha, a mãe de Allany se recusou a ir até a cidade de Caruaru.

"No momento em que ela foi informada pela polícia do homicídio, ela se recusou a vir para Caruaru. Mostrou indiferença", disse Eric.

Assim, a polícia foi até o distrito de Nossa Senhora do Ó, em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife, onde a mulher residia para interrogá-la. Ainda segundo o delegado, mesmo com a prisão preventiva decretada, a mãe nega qualquer participação no crime.

