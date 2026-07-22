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Julgamento Mãe de Beatriz Angélica reage a pedido de transferência do júri para o Recife: "Não vou admitir" Menina foi assassinada dentro de um colégio em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, no dia 10 de dezembro de 2015

Um pedido para transferir o julgamento do caso do assassinato da menina Beatriz Angélica Mota foi alvo de reações contrárias por parte da mãe da vítima. A solicitação foi feita pela defesa de Marcelo da Silva, identificado como autor do crime.

Em vídeo publicado em suas redes sociais, Lucinha Mota protestou contra a transferência do júri, que estava previsto para ser realizado em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, cidade onde o crime aconteceu em dezembro de 2025.

No pronunciamento, Lucinha afirmou que não aceitará a mudança do local e classificou o ato como uma estratégia para tentar atrasar o andamento do processo.

"Eu não vou admitir, de forma alguma, que esse processo seja retirado daqui de Petrolina. Petrolina, Juazeiro, Vale do São Francisco merece essa resposta. Ele deve isso a gente. Essa resposta tem que ser dada aqui. Não há argumento nem fundamentação que justifique essa transferência para Recife", falou.

Para a mãe da menina, a condenação de Marcelo da Silva é tida como certa independente do local que o júri popular venha a acontecer.

"Independente onde aconteça o júri do caso de Beatriz, Marcelo da Silva vai ser condenado porque ele é um estuprador e um assassino de criança. Isso a gente não tem dúvida. O processo tem as provas necessárias e suficientes para a condenação dele", exclamou.

Lucinha classificou o pedido da defesa como uma "protelação' e disse que continuará na busca pela justiça.

"Eu vou lutar até o fim. Eu vou continuar lutando para que Beatriz tenha justiça e que a verdade seja esclarecida para todas as pessoas. Essa tentativa de parar mais uma vez o júri de Beatriz é apenas uma protelação.

Ela também lembrou que participou de uma caminhada para cobrar a conclusão das investigações da morte de Beatriz Angélica em 2021. Na ocasião, ela andou cerca de 720 quilômetros de Petrolina até o Recife.



Lucinha Mota ainda afirmou estar disposta a acampar no dia do júri, caso o pedido de transferência de local for para frente.

"Se a caminhada não foi suficiente para mostrar ao Estado quanto eu sou capaz de lutar por minha filha, pode ter certeza que eu vou acampar e só vou sair da frente da comarca no dia do júri, depois da sentença, porque ele vai ser sentenciado. Ele vai ser condenado, porque ele é um covarde e cruel", completou.

A reportagem entrou em contato com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) para esclarecimentos sobre a possível transferência do júri do caso. Até a publicação do caso, no entanto, não houve resposta. O espaço segue aberto.

Relembre o caso

A menina Beatriz Angélica Mota, de 7 anos, foi assassinada a facadas durante uma festa de formatura no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, em Petrolina, no dia 10 de dezembro de 2015. Ela foi alvo de 42 golpes de faca dentro de um depósito de material esportivo da escola.

A menina estava acompanhada dos pais e saiu para beber água quando foi surpreendida por Marcelo da Silva, conforme apuraram as investigações do caso.



O suspeito foi identificado após exames de DNA realizados pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) e chegou a confessar a autoria do crime. Atualmente, a defesa contesta a autoria, questiona a validade da confissão e das provas reunidas no processo.

Marcelo responde pelo crime de homicídio triplamente qualificado e aguarda julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa já apresentou recursos para tentar impedir o júri popular, mas todos foram rejeitados pela Justiça.

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