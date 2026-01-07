Qua, 07 de Janeiro

Eliza Samudio

Mãe de Eliza Samudio cobra esclarecimentos sobre passaporte da filha localizado em Portugal

Sonia Moura afirma que permanecerá em silêncio mas que irá exigir das autoridades respostas sobre o caso

Passaporte atribuído a Eliza Samudio foi encontrado em PortugalPassaporte atribuído a Eliza Samudio foi encontrado em Portugal - Foto: @leodias / @leodiastv/ @myhoodbr

Sonia Moura, mãe de Eliza Samudio, se manifestou nas redes sociais após um passaporte da filha ser localizado em Portugal na última semana. Ela questionou a descoberta, afirmando que os fatos não parecem ter ocorrido por acaso e apontou questões pendentes a serem esclarecidas.

"Há fatos mal explicados, perguntas sem respostas e uma condução que apenas amplia a angústia de quem já vive um luto permanente. Essas lacunas não são detalhes - elas pesam, machucam e gritam por esclarecimento", disse na publicação que acompanha uma foto de Eliza.

"Minha filha está morta. E essa é uma frase que nenhuma mãe deveria repetir todos os dias para si mesma. Ela carrega uma saudade que aperta o peito, que sufoca, que nunca descansa", declarou.

Segundo o Itamaraty, o passaporte, que está expirado e cancelado, será enviado pelo Consulado-Geral do Brasil em Lisboa à sede do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília. Até o momento, não foram detalhadas as circunstâncias em que o documento foi encontrado.

Sonia Moura afirma que permanecerá em silêncio mas que irá exigir das autoridades respostas sobre o caso. "Minha filha merece respeito, verdade e justiça".

Eliza foi assassinada aos 25 anos, em 2010. Oito pessoas foram condenadas pelo crime, mas, até hoje, o corpo da modelo não foi encontrado. A suspeita principal, com base em relatos de testemunhas, é que o corpo tenha sido esquartejado e enterrado sob uma camada de concreto.

O ex-goleiro Bruno, com quem a modelo manteve um relacionamento, foi condenado em 2013 a 22 anos e três meses de prisão pelos crimes de homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado. O casal teve um filho que, à época, não tinha a paternidade reconhecida pelo ex-atleta.

Em janeiro de 2023, Bruno obteve liberdade condicional, após a pena ter sido progredida para o regime semiaberto em 2018.

