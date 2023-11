Mãe de gêmeos pede que outras mulheres reconsiderem ser mães: "sinto saudade da minha vida antiga"

A- A+

Após engravidar de gêmeos, uma mãe pede que mulheres na faixa dos 30 anos reconsiderem ser mães depois de perceber que não sabe mais quem é e ter saudade de sua vida antiga. Samantha Armitage, 34 anos, já era mãe de um menino de 12 anos, Kaleb, quando engravidou novamente em 2021 e descobriu estar esperando um casal.

A gravidez não foi tranquila, ela foi diagnosticada com hiperêmese gravídica — uma forma grave de enjoo que deixa os pacientes com náuseas e vômitos prolongados — segundo a mulher, ela vomitava cerca de 20 a 30 vezes por dia e chegou a ser internada 28 vezes durante o período. Ela deu à luz nove semanas antes do esperado a Elijah e Zendaya, o que fez seus bebês ficarem na UTI de prematuros por mais três meses até receberem alta.

Samantha ainda foi diagnosticada com pneumonia e sepse, e um mês antes da gravidez, havia sido internada no hospital com Covid-19. Por todos esses problemas, a mulher acabou desenvolvendo ansiedade e tinha medo de sair de casa. Deu adeus aos amigos, bares, restaurantes, baladas e todos os antigos lugares que costumava ir.

“Sinto falta da minha antiga vida. Sinto falta da minha vida social e de poder trabalhar, sinto falta da minha independência e liberdade. Não tenho mais essas coisas. Pensei que ter gêmeos tinha arruinado minha vida. Tenho tanto amor por eles, mas arrependimento e dor ao mesmo tempo. Se eu soubesse o que sei agora, teria reconsiderado e sido mais cuidadosa. Eu os amo, mas sinto muita falta da minha antiga vida”, afirma.

Samantha diz estar excessivamente cansada e esgotada. Ela diz que não sabe mais quem é e o que fazer da vida.

“Perdi muitas coisas com meu filho mais velho porque cuidava desses bebês sozinha enquanto meu marido trabalhava o tempo todo. Sempre tive grandes sonhos e fui uma grande realizadora, mas tive que colocar eu e meus objetivos em segundo plano para ser mãe em tempo integral. Se você valoriza sua liberdade, não faça isso. Você se arrependerá mais tarde”, explica.

Agora, Samantha pede para que outras pessoas, na faixa etária dos 30 anos, repense na ideia de se tornarem pais. Embora ame seus filhos, ela diz que gostaria de ter considerado as circunstâncias no momento em que engravidou. Ela afirma que gostaria de ter esperado estar mais saudável, ou com uma posição profissional melhor.

“É uma bênção ter gêmeos, mas também é duplo estresse, dobro de finanças, duplo esgotamento. É uma luta empurrar o carrinho duplo e qualquer esforço excessivo me atrasa dias. [Os gêmeos] são carentes, pegajosos, sobem em tudo e ainda não dormem a noite toda”, diz.

Samantha diz que quer se reencontrar, mas que vai precisar começar do zero.

