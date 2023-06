Mãe de Jeff Machado: "Estou aliviada pela prisão deste assassino sanguinário"

A- A+

Após quase um mês desde que o corpo do ator Jeff Machado, de 44 anos, foi encontrado enterrado no quintal de uma casa em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, a notícia de que o suspeito Bruno de Souza Rodrigues foi preso no Vidigal trouxe alívio ao coração de Maria das Dores Estevam Machado, mãe do artista, nesta manhã. Moradora de Araranguá (SC), cidade natal de Jeff, a mãe acompanha os desdobramentos da investigação à distância.

"Estou me sentindo aliviada não só por mim, mas também pela sociedade do Rio de Janeiro. A polícia prendeu este assassino sanguinário. Ele é macabro, psicopata, uma pessoa louca. Fazer o que fez com o meu filho, se fazendo de amigo. Não tem Judas pior que esse" disse Maria das Dores ao Globo. "Não perdi meu filho por doença ou acidente, mas por maldade: matou meu filho, enforcou, botou no baú, e escondeu."

O produtor de TV Bruno de Souza Rodrigues é o principal suspeito de matar Jeff Machado, que ficou desaparecido entre o fim de janeiro e o último dia 22, quando seu corpo foi encontrado concretado, dentro de um baú, no quintal de uma quitinete localizada na Rua Itueira, em Campo Grande.

No último dia 2, o garoto de programa Jeander Vinícius da Silva foi preso em Santíssimo, Zona Oeste, após a polícia ter pedido a prisão dele e de Bruno no dia 31 de maio. Eles são acusados pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Enquanto o paradeiro de Bruno não era descoberto, Maria das Dores procurava forças na fé. Católica, a mãe de Jeff Machado conta que começou esta quinta-feira rezando para que o produtor de TV fosse encontrado pela polícia:

"A primeira coisa que fiz foi rezar. Já li o evangelho e ofereci ao meu filho: "Jeff, a primeira oração do dia é para ti, para ser um espírito de luz". Eu estava na casa da minha mãe e falei para a cuidadora dela que a justiça divina ia mostrar aos policiais onde estava o Bruno" lembra Maria das Dores, que considera uma "graça alcançada" a pisão desta quinta-feira. — Falei com voz forte, gritado: "Ele vai ser preso, a Justiça divina prevalecerá".

Depois de viajar ao Rio de Janeiro no fim de maio para fazer a liberação do corpo do filho, a mãe de Jeff agora se planeja para voltar à cidade em breve para poder tirar os móveis e bens da casa em que Jeff Machado morava, em Guaratiba, Zona Oeste do Rio. Segundo ela, muitos parentes estão pedindo itens para poderem ter "como lembrança".

