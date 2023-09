A- A+

Prisão Mãe de youtuber é presa por abuso infantil nos EUA Em trechos de seus vídeos, compartilhados pelos internautas após sua prisão, Franke ameaçou seus filhos com a "perda do privilégio de se alimentar"

Um youtuber americano que exibia sua vida familiar e promove práticas de educação rigorosas nas redes sociais permanece sob custódia policial neste sábado (2) depois de ter sido preso por acusações de abuso infantil com agravante, informou às autoridades de uma localidade do estado de Utah.

Na quarta-feira, Ruby Franke e a sócia Jodi Hildebrandt foram presas na cidade de Ivins, depois de um dos seus filhos, frágil e faminto, terem conseguido abrigo na casa de vizinhos.

“A menor estava extremamente magra e desnutrida, apresentava feridas abertas e tinha fita adesiva em suas extremidades”, como se tivesse sido algemado, afirmaram as autoridades em um comunicado.

Outro menor "em condições físicas de desnutrição semelhantes" foi encontrado pela polícia na residência familiar. As duas crianças foram levadas para o hospital.

Na sexta-feira, as duas mulheres acusadas de abuso infantil com agravante, informaram a imprensa local. Neste sábado, as duas permanências em prisão preventiva, de acordo com funcionários da prisão do condado.

Franke, mãe de seis filhos, ficou famosa graças ao seu canal no YouTube, agora desativado, "8 Passageiros", no qual retratava a vida cotidiana de sua família e promovia normas de ensino rigorosas, incluindo a privação de alimentação como punição.

Em trechos de seus vídeos, compartilhados pelos internautas depois de sua prisão, Franke ameaçou seus filhos com a "perda do privilégio de se alimentar".

Em outro momento, uma das crianças explica que há vários meses dorme em um pufe depois de "perder seu quarto" por contar uma piada de mau gosto.

O canal foi suspenso pelo YouTube. Segundo a imprensa americana, em determinado momento, quase 2,5 milhões de pessoas acompanhavam o programa.

Veja também

Bill Richardson Morre, aos 75 anos, ex-diplomata americano Bill Richardson