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RECIFE Mãe e avô de meninos que morreram em incêndio no Ignêz Andreazza têm alta No local, foram encontrados os corpos das crianças Antônio Emanuel de Paula Magalhães, de 9 anos, e Rodrigo Magalhães de Lira Junior, de 11 anos

A mãe e o avô dos dois meninos que morreram em um incêndio que atingiu um apartamento no Residencial Ignêz Andreazza, no bairro de Areias, na Zona Oeste do Recife, tiveram alta hospitalar nesta sexta-feira (20).

A mulher de 44 anos e o idoso de 78 estavam internados no Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, Centro do Recife, após serem socorridos no incêndio, na quinta-feira (19). O pai dos meninos, que tem 39 anos, já havia recebido alta da unidade.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), que atuou na ocorrência, os familiares não estavam visivelmente feridos durante o socorro, mas precisaram receber atendimento adequado porque inalaram muita fumaça.

Entenda o caso

Na madrugada desta quinta-feira (19), por volta das 3h58, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para uma ocorrência de incêndio no Residencial Ignêz Andreazza, no bairro de Areias.

No local, foram encontrados os corpos carbonizados das crianças, Antônio Emanuel de Paula Magalhães, de 9 anos, e Rodrigo Magalhães de Lira Junior, de 11 anos.

Apartamento da família pegou fogo nas primeiras horas nesta quinta-feira (19), no Residencial Ignêz Andreazza. - Foto: Redes Sociais/Reprodução

Sepultamento e velório

Procurado pela reportagem, o vice-síndico do Residencial Ignêz Andreazza, Jadson Almeida, confirmou que as crianças serão sepultadas e veladas ainda nesta sexta-feira. A cerimônia está marcada para as 11h, no Cemitério Parque das Flores, no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife.



Local tinha muito entulho

Em entrevista à imprensa ao final do trabalho pericial, o perito do Instituto de Criminalística (IC) André Amaral informou que havia muito entulho e materiais eletrônicos no apartamento.

"Muito entulho, você tem que sair por cima derrubando geladeira, televisão. Acumulador mesmo. [...] Os moradores deveriam denunciar. Não dá para dizer se foi criminoso, mas tem culpa nessa situação", afirmou o profissional.

Informações iniciais apontam que um dos moradores do imóvel atuava como técnico em eletrônica.

"O local é totalmente irregular, cheio de entulho acumulado, e há um risco iminente de incêndio. Na situação que estava, não sei como não aconteceu antes. Se não fosse a equipe do Corpo de Bombeiros ali, o prédio viria abaixo", destacou o perito.

Investigação

Até o momento, não há confirmação sobre o que causou o incêndio. Somente a perícia poderá atestar, de fato, o que provocou o início das chamas.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que "as investigações foram iniciadas de imediato e seguirão sob a responsabilidade da Delegacia de Afogados".

Já a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), também por meio de nota, foi acionada e comunicou que chegou, inclusive, precisou conter um homem, no início da manhã, "após causar tumulto no local". Depois disso, ele foi atendido pelo Samu. Ninguém foi preso.

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