Mãe é condenada à prisão por impor dieta à filha para que ela não passasse de 47 kg

A Justiça da Itália condenou a um ano e quatro meses de prisão, pelo crime de maus-tratos, uma mãe que impunha uma dieta rigorosa e controlava o peso da filha. De acordo com o jornal "Corriere della Sera", a mulher, de 54 anos, exigia que a adolescente não passasse dos 47 quilos e a chamava de "feia" e "gorda" constantemente. A sentença foi proferida nessa quarta-feira (31), num tribunal de Como.

As investigações sobre o caso começaram em 2019, depois de uma denúncia da tia da jovem. A adolescente, que na época tinha 16 anos, confidenciou à parente a rotina de insultos e humilhações da mãe, que a obrigava a ficar sem comer e a se pesar com frequência.

Investigadores colheram depoimentos da família e acusaram a mãe de maus tratos. Com isso, foi expedida ordem de afastamento do domicílio, e a mulher passou a ser impedida de ver a adolescente. Depois, porém, a família voltou a se unir, já que o pai da garota, hoje de 20 anos, mantinha relacionamento com a mulher.

O Ministério Público pedia a aplicação de uma pena de dois anos de prisão para a acusada. Já Alessandra Colombo Taccani, advogada de defesa da mulher, pedia a absolvição ou a alteração do crime para uma imputação de pena mais leve. Ela afirmou que "a mãe só queria o bem da filha e sempre agiu para proteger a sua saúde".

A defesa alegou que a jovem precisava se atentar ao peso porque tinha problemas na coluna e a obrigavam a usar, inclusive, uma cinta de correção da postura. Alessandra Colombo Taccani diz que a mãe vai recorrer da sentença.

