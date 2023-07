A- A+

Tragédia no Janga Mãe e dois filhos, de 6 e 9 anos, estão entre os desaparecidos sob escombros do prédio que desabou Por volta da meia-noite, bombeiros e voluntários procuram cinco pessoas

Dezoito horas após o prédio de quatro andares desabar na manhã desta sexta-feira (7) no bairro do Janga, em Paulista, continua a busca por sobreviventes entre os escombros. Por volta da meia-noite, bombeiros e voluntários procuram cinco pessoas, entre elas uma mãe e dois filhos ainda crianças - uma menina de 6 anos e o irmão de 9.

Afora a mãe e os filhos, há mais dois homens desaparecidos.

No local, em meio à chuva, uma prima das crianças dizia acreditar que elas seriam resgatadas com vida: "A esperança é a última que morre. Tô na expectativa de que serão retirados com vida", disse Rayane Gastão, 31 anos, que se encontra diante do prédio desde as 8h30, à espera da retirada dos familiares.

O desabamento

Um bloco do prédio de quatro andares desabou completamente e o outro parcialmente, na manhã desta sexta-feira (7), no Conjunto Beira-Mar, localizado no bairro do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. O colapso da estrutura ocorreu por volta das 6h10.

Acionado para a ocorrência, o Corpo de Bombeiros enviou oito viaturas ao local, na rua Dr. Luiz Inácio de Andrade Lima, às 6h35, e conta com a ajuda do Samu, da Defesa Civil e de vários voluntários que auxiliam nas buscas.

A edificação já havia sido condenada pela Defesa Civil do município.

