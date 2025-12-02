A- A+

QUEDA Mãe e filha morrem após queda do 10º andar de hotel em Belo Horizonte A Polícia Civil de Minas Gerais aguarda a conclusão de laudos periciais

Uma mulher, de 32 anos, e sua filha, de 6, morreram após queda do 10º andar de um edifício no centro de Belo Horizonte, em Minas Gerais, na tarde da segunda-feira, 1º de dezembro. A Polícia Civil de Minas Gerais investiga as circunstâncias e as causas das mortes.

Conforme a polícia, a perícia foi realizada no local da ocorrência que fica na Rua Espírito Santo, nº 215, esquina com a Rua Santos Dumont.

Em seguida, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal Dr André Roquette (IMLAR), sendo submetidos a exame de necropsia e, logo após, liberados aos familiares.

A Polícia Civil de Minas Gerais aguarda a conclusão de laudos periciais.

O caso segue sob investigação do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Na semana passada, um menino de 12 anos caiu de um edifício em Uberlândia, também no Estado de Minas Gerais.

