Mãe e filha mortas: família mudou de casa há 1 mês e meio para tentar "se esconder" de suspeito

A jovem de 25 anos assassinada a tiros, na quarta-feira (5), no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, havia se mudado para o local na tentativa de se esconder do ex-namorado, principal suspeito de ter cometido o crime. A mãe da jovem também foi morta pelo suspeito.

Segundo parentes da vítima que preferiram não se identificar, a família se mudou para o apartamento em Candeias há aproximadamente um mês e meio. Antes, a família residia em Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho, Litoral Sul de Pernambuco.

A jovem, identificada como Laura Beatriz Santos Silva, se relacionou com o ex-companheiro por aproximadamente dois anos e meio. Eles chegaram a morar juntos com a mãe e o padrasto da jovem, na casa em Gaibu, por alguns meses.

Devido ao histórico de agressões e atitudes possessivas, Laura terminou o relacionamento e chegou a registrar ocorrência em uma delegacia e obter uma medida protetiva. “Ele ameaçava que se ela denunciasse, ele mataria ela e a família”, contou uma parente da vítima.

Segundo a parente, a família suspeita de que o acusado tenha descoberto o novo local onde mãe, filha e padrasto moravam após seguir um deles do local de trabalho até a residência.

O padrasto, a quem a vítima chamava de “painho”, era casado com a mãe de Laura, identificada como Jedete Santos Silva, de 48 anos, desde que a jovem era ainda uma criança.

A familiar contou que ele estava no apartamento quando ouviu os disparos vindo de fora do prédio. Ao descer, se deparou com as vítimas baleadas na cabeça e se desesperou.

“A gente espera que esse criminoso pague pelo que ele fez”, comentou a parente.

Ela contou que o suspeito trabalhava fazendo entregas de mercadorias de caminhão e que também seria envolvido com agiotagem.

Os corpos de mãe e filha ainda aguardam liberação do Instituto de Medicina Legal (IML), localizado no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife.

