Mãe e filha negras são acusadas de roubo de celular por médico na UPA de Ipojuca

Duas mulheres negras, de 42 e 18 anos, mãe e filha, foram acusadas de terem roubado o celular de um médico após terem sido atendidas por ele, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O caso aconteceu na última sexta-feira (29), e o Boletim de Ocorrência foi registrado no sábado (30).

De acordo com a Polícia Civil, quando as duas saíram da sala, o médico informou que o celular dele havia sumido e elas teriam sido as últimas a deixar o local.

"O autor então questionou as vítimas onde estaria o celular dele", disse a Polícia Civil.

A Secretaria de Saúde de Ipojuca, responsável pela UPA, afirmou que o médico deu falta do celular e teria perguntado, em seguida, a algumas pessoas no local se haviam visto o aparelho.

O profissional disse que não acusou ninguém. No entanto, diante da queixa e o registro do BO, a secretaria avalia se abrirá uma apuração junto à Ouvidoria.

"As investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do caso", afirmou a Polícia Civil, que registrou o caso, por meio da Delegacia de Porto de Galinhas, como "outras ocorrências de ilícitos penais".

