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Mata Norte

Mãe e filha são encontradas mortas a tiros em residência no centro de Timbaúba

Caso está sendo investigado por meio da Delegacia Seccional de Goiana

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Caso está sendo investigado por meio da Delegacia Seccional de GoianaCaso está sendo investigado por meio da Delegacia Seccional de Goiana - Foto: Google Street View/Reprodução

Uma mulher de 30 anos, e a filha, de 13, foram encontradas mortas em uma residência no centro da cidade de Timbaúba, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

O caso aconteceu no sábado (20) e foi registrado como duplo homicídio consumado.

A Polícia Militar informou que o 2º BPM foi acionado para uma ocorrência de disparos de arma de fogo e foi ao local, onde constatou dois óbitos.

O efetivo isolou a área até a chegada dos órgãos competentes. 

Segundo a Polícia Civil do estado (PCPE), mãe e filha foram encontradas sem vida, com perfurações de arma de fogo.

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O caso está sendo investigado por meio da Delegacia Seccional de Goiana, que apura a motivação e autoria do crime. Ninguém foi preso até o momento.

"As diligências foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do fato", destacou a PCPE.

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