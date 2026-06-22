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Mata Norte Mãe e filha são encontradas mortas a tiros em residência no centro de Timbaúba Caso está sendo investigado por meio da Delegacia Seccional de Goiana

Uma mulher de 30 anos, e a filha, de 13, foram encontradas mortas em uma residência no centro da cidade de Timbaúba, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.



O caso aconteceu no sábado (20) e foi registrado como duplo homicídio consumado.



A Polícia Militar informou que o 2º BPM foi acionado para uma ocorrência de disparos de arma de fogo e foi ao local, onde constatou dois óbitos.



O efetivo isolou a área até a chegada dos órgãos competentes.



Segundo a Polícia Civil do estado (PCPE), mãe e filha foram encontradas sem vida, com perfurações de arma de fogo.

O caso está sendo investigado por meio da Delegacia Seccional de Goiana, que apura a motivação e autoria do crime. Ninguém foi preso até o momento.



"As diligências foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do fato", destacou a PCPE.

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