Uma estudante de universitária de Direito e a mãe dela foram mortas a tiros, na tarde desta quarta-feira (5), em frente ao prédio onde moravam, o Edifício Vila do Sol, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife RMR).

As mulheres foram identificadas como Laura Beatriz Santos Silva, 25 anos, e Janete Santos Silva, 46. No apartamento em que viviam, morava também o marido de Janete. Segundo familiares das duas que vieram do Cabo de Santo Agostinho, também na RMR, e que se encontram diante do prédio na noite desta quarta, o homem não foi localizado.

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) foi acionada para a ocorrência através do 6º Batalhão e isolou a área.

O principal suspeito dos crimes é um ex-namorado da filha, que não teve a sua identidade revelada. Ele, inclusive, já possuía uma medida judicial que determinava que não poderia se aproximar da ex-companheira.



A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) a respeito do caso, mas a publicação deste texto obteve respostas.

