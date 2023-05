A- A+

O velório e sepultamento Juliana Alves, de 32 anos, e Flávia Rayanne, de 16, acontece nesta segunda-feira (1°), no Cemitério de Guadalupe, em Olinda. Mãe e filha foram vítimas do desabamento parcial do Edifício Leme, ocorrido na noite da última quinta-feira (27) no bairro olindense de Jardim Atlântico.



As cerimônias de despedida foram realizadas em a presença de Fábio Leal da Silva, marido de Juliana e pai de Flavia Rayanne. Ele está preso por roubo desde 2019 em Limoeiro, no Agreste.

O Governo de Pernambuco liberou a ida de Fábio ao velório desde as 10h, mas ele não compareceu.

Matéria em atualização.

