RÚSSIA Mãe e filho de 4 anos morrem em ataque de drones ucraniano contra Rússia O ataque com drone atingiu um veículo com quatro pessoas

Uma mãe e seu filho de quatro anos morreram nesta quinta-feira (16) em um ataque ucraniano com drones contra o município de Oktyabrsky, em Belgorod, província do oeste da Rússia que faz fronteira com a Ucrânia, anunciou seu governador.

O ataque com drone atingiu um veículo com quatro pessoas, entre elas a mãe que morreu no local e seu filho, que sucumbiu aos ferimentos no hospital, declarou o governador Vyacheslav Gladkov.

O pai, que também viajava no veículo, estava "em estado de choque" e se negou a receber atendimento médico apesar dos ferimentos, disse Gladkov.

Segundo o governador de Belgorod, outro drone atacou um posto de gasolina perto da localidade de Besonovka.

Situada no oeste da Rússia e fronteiriça com a província ucraniana de Kharkiv, onde as tropas de Moscou realizam uma nova ofensiva, Belgorod é alvo recorrente de ataques de drones lançados por Kiev.

