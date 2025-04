Mãe e filho de três anos são resgatados de cárcere privado no Recife

A- A+

Uma mulher e o filho, de apenas 3 anos, foram resgatados de cárcere privado no bairro do Cabanga, região central do Recife, nessa quinta-feira (17).

Cárcere privado é um crime que consiste em privar alguém de ir e vir, contra a sua vontade.

O crime foi desvendado graças a uma denúncia.

A mãe e a criança estavam sofrendo violência física e psicológica do companheiro e pai, respectivamente.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, responsável pelo resgate, a operação se iniciou na quarta-feira (16), com policiais de campana nas proximidades da residência ainda pela manhã, das 7h30min às 8h42min, a fim de observar a dinâmica do local.

No dia seguinte, nessa quinta-feira (17), a polícia visualizou mensagens enviadas durante a madrugada com pedido de ajuda relatando gritos de socorro, ameaças de homicídio e suicídio, choros, tanto da criança quanto da mãe.

Imediatamente, a guarnição solicitou apoio da equipe do Gati do 16ºBPM. As equipes seguiram ao local onde encontraram o denunciante e as vítimas em estado de choque.

O efetivo informou sobre o resgate à equipe da diretoria Maria da Penha (DASDH), que se prontificou a encontrar na Delegacia da Mulher, onde começou todo o "procedimento de acolhimento e transferência das vítimas para o abrigo temporário, onde ficarão até que os trâmites de transferência para outro estado (onde a vítima será recebida por seus familiares), sejam concluídos".

A ação contou com a participação da Patrulha Maria da Penha e do Grupo de Apoio Tático Itinerante do 16º BPM e da Diretoria de Articulação Social e Direitos Humanos - DASDH

