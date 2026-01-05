Mãe e filho morrem afogados em piscina de pousada em Maragogi

A- A+

Uma mulher de 39 anos e o filho dela de 11 anos morreram no último sábado, 4, após se afogarem na piscina de uma pousada em Maragogi, Alagoas. As vítimas chegaram a ser socorridas, mas acabaram falecendo.



A família que viajou era de São Paulo. Segundo relato do companheiro da mulher à Polícia Civil alagoana, ao chegar no quarto, eles perceberam que havia um problema no chuveiro elétrico.

Enquanto ele foi conversar com a administração da pousada para resolver o problema, a mulher e a criança foram para a piscina.



Após perceber a ausência dos dois, o homem foi até a piscina e encontrou os dois submersos no fundo da piscina. Ele contou ter tentado realizar manobras de reanimação com ajuda de outros hóspedes, sem sucesso, e que os dois não sabiam nadar bem.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a mulher e o garoto para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas as mortes foram confirmadas. As identidades não foram reveladas pelas autoridades.



Segundo o Instituto Médico Legal (IML), os corpos foram recolhidos e os procedimentos para necropsia, identificação e liberação foram realizados. A causa oficial das mortes só será confirmada após a conclusão dos exames periciais.

A Polícia Civil de Alagoas investiga o caso.



O Estadão tentou contato com a pousada onde as fatalidades ocorreram, mas não houve resposta até a publicação desta matéria.

