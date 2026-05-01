Mãe e filho morrem após deslizamento de barreira em Dois Unidos; Victor Marques presta solidariedade
De acordo com a Defesa Civil de Pernambuco, no local, pai e filha foram resgatados com vida e mãe e filho morreram
O Prefeito do Recife, Victor Marques, confirmou, em postagem nas redes sociais, a morte de duas pessoas por decorrência das fortes chuvas que atingem Pernambuco nesta sexta-feira (1º).
"Acabo de ter a confirmação de que uma mãe e seu filho não resistiram aos ferimentos depois de um deslizamento em Dois Unidos", afirmou Marques, que também prestou solidariedade.
"Me solidarizo com os familiares e reforço que vamos seguir com mais de 3.500 agentes mobilizados em toda cidade. O Recife está em alerta máximo e pedimos a todos que vivem em áreas de risco que busquem um lugar seguro, seja em um dos abrigos da Prefeitura ou na casa de parentes e amigos", ressaltou o prefeito.
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De acordo com a Defesa Civil de Pernambuco, no local, pai e filha foram resgatados com vida e mãe e filho morreram, todos da mesma família:
2 resgatados com vida: pai e filha
2 óbitos recuperados: mãe e filho
- José Rodrigues da Silva Barbosa (pai)
- Jaqueline Soares da Silva (mãe)
- Riquelme Soares da Silva, 7 anos (filho)
- Helena Soares da Silva Barbosa, de 1 ano (filha).
A capital pernambucana registrou 168,83 milímetros de chuvas nas últimas 24 horas, segundo a monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).