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chuvas em pernambuco Mãe e filho morrem após deslizamento de barreira em Dois Unidos; Victor Marques presta solidariedade De acordo com a Defesa Civil de Pernambuco, no local, pai e filha foram resgatados com vida e mãe e filho morreram

O Prefeito do Recife, Victor Marques, confirmou, em postagem nas redes sociais, a morte de duas pessoas por decorrência das fortes chuvas que atingem Pernambuco nesta sexta-feira (1º).

"Acabo de ter a confirmação de que uma mãe e seu filho não resistiram aos ferimentos depois de um deslizamento em Dois Unidos", afirmou Marques, que também prestou solidariedade.

"Me solidarizo com os familiares e reforço que vamos seguir com mais de 3.500 agentes mobilizados em toda cidade. O Recife está em alerta máximo e pedimos a todos que vivem em áreas de risco que busquem um lugar seguro, seja em um dos abrigos da Prefeitura ou na casa de parentes e amigos", ressaltou o prefeito.

De acordo com a Defesa Civil de Pernambuco, no local, pai e filha foram resgatados com vida e mãe e filho morreram, todos da mesma família:

2 resgatados com vida: pai e filha

2 óbitos recuperados: mãe e filho

- José Rodrigues da Silva Barbosa (pai)

- Jaqueline Soares da Silva (mãe)

- Riquelme Soares da Silva, 7 anos (filho)

- Helena Soares da Silva Barbosa, de 1 ano (filha).

A capital pernambucana registrou 168,83 milímetros de chuvas nas últimas 24 horas, segundo a monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

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