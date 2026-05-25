Caruaru: mãe e filho morrem em acidente de moto na BR-232
Caso aconteceu nesse domingo (24), na alça do viaduto de acesso à BR-232, no quilômetro 129 da pista
Um acidente de moto resultou na morte de mãe e filho em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.
O caso aconteceu na manhã desse domingo (24), na alça do viaduto de acesso à BR-232, no quilômetro 129 da pista.
A motocicleta era conduzida por um jovem de 19 anos que levava a mãe, de 38 anos, na garupa.
"De acordo com as informações preliminares, as vítimas seguiam de Terra Vermelha com destino à Feira de Caruaru", destacou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
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Ao passar por uma curva com a pista molhada, o motociclista perdeu o controle e o veículo colidiu na proteção metálica da pista.
Com o impacto, mãe e filho não resistiram e morreram ainda no local.
"A PRF esteve na ocorrência realizando os procedimentos necessários", afirmou a corporação.