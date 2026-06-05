Mãe e filho são mortos a tiros em residência no bairro de Caetés I, em Abreu e Lima
Crime aconteceu na madrugada da quinta-feira (4), na Rua 175
Uma mulher de 48 anos e o filho, de 20, foram encontrados mortos em uma residência no bairro de Caetés I, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife.
Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), que foi acionada por meio do 17º BPM, o crime aconteceu na madrugada da quinta-feira (4), na Rua 175.
"Ao chegar ao local, o efetivo constatou que duas pessoas, uma mulher e seu filho, haviam sido atingidos por disparos de arma de fogo no interior da residência onde moravam", destacou a corporação.
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A PMPE também afirmou, a partir de informações iniciais, que indivíduos armados invadiram o imóvel e efetuaram diversos disparos contra as vítimas, fugindo em seguida. Não há detalhes sobre a autoria e motivação do crime.
A Polícia Militar fez o isolamento da área para a realização da perícia técnica. O duplo homicídio consumado foi registrado por meio da Força Tarefa de Homicídio da Região Metropolitana Norte, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).