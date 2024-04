Mãe e padastro trocam filha de 11 anos por carro em Honduras

A- A+

Uma mulher, em cumplicidade com seu parceiro, entregou sua filha de 11 anos a um homem em troca de um veículo e dinheiro, denunciaram as autoridades nesta quinta-feira (4), ao informar sobre a prisão dos três acusados de estupro e abuso contra a menina.

"A mãe da menina de 11 anos, junto com seu parceiro que era padrasto da criança, recebeu um veículo automotor e dinheiro em dinheiro mensalmente para permitir que o acusado abusasse de sua filha", afirmou o ministro da Segurança, Gustavo Sánchez.

O caso que chocou os hondurenhos ocorreu na comunidade de Jutiapa, departamento de El Paraíso, cerca de 80 km a leste da capital Tegucigalpa.

"Eles foram presos preventivamente por serem considerados responsáveis pelos crimes de estupro continuado [...] da menor", argumentou o ministro.

Yahdai Varela, porta-voz da Secretaria da Infância, disse que "a menina está sob a proteção do Estado".

De acordo com o Observatório da Violência da Universidade Nacional Autônoma de Honduras, este país da América Central é o "mais perigoso" da América Latina para as mulheres. Em 2023, foram registrados 380 feminicídios, em comparação com 308 em 2022.

Veja também

Oriente Médio Funcionário de ONG morto em ataque israelense foi a Gaza porque queria ajudar, afirmam seus pais