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rio de janeiro

Mãe e padrasto são presos por torturar criança de 1 ano no Rio de Janeiro

Casal alegou ataque de animal para justificar lesões, mas policiais conseguiram desmascarar versão

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Delegacia de Arraial do CaboDelegacia de Arraial do Cabo - Foto: Reprodução/Google Maps

Policiais civis da 132ª DP, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, prenderam, neste domingo, a mãe e o padrasto de uma criança de 1 ano e 2 meses suspeitos de tortura. O casal foi autuado em flagrante. Após ser atendida num hospital naquele município, a vítima recebeu alta e foi entregue ao pai.

A investigação sobre a tortura começou após a equipe médica que atendeu a criança desconfiar das lesões que ela tinha pelo corpo e acionar a Polícia Civil. Os ferimentos, segundo os profissionais de saúde, apresentavam características típicas de agressões físicas, o que levantou suspeitas sobre a versão apresentada pelos responsáveis, que alegavam um suposto ataque por um animal filhote.

Diante das inconsistências, os policiais civis iniciaram imediatamente um trabalho de apuração para verificar o que de fato havia acontecido com a criança. A partir de diligências, depoimentos e análise técnica, os agentes desmascararam a versão apresentada pelo casal.

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Com base nos exames periciais e no trabalho de inteligência conduzido pela delegacia, ficou comprovado que as lesões foram causadas por ação humana violenta.

Padrasto preso após morte
Na capital, o padrasto de uma criança de 1 ano e 9 meses foi preso suspeito de ser o responsável pela morte da menina. O homem foi detido após apresentar contradições no depoimento e, posteriormente, confessar as agressões.

De acordo com a polícia, o crime ocorreu na última quinta-feira, na comunidade do Quiririm, em Vila Valqueire, na Zona Sudoeste. As investigações apontam que o suspeito estava sozinho com a criança no momento do crime e teria se irritado com o choro da vítima.

Segundo os agentes, ele desferiu golpes na região abdominal da menina. Após as agressões, a criança apresentou um quadro grave, mas não recebeu socorro imediato. O homem teria apenas enviado uma mensagem à mãe da vítima informando que ela não estava bem. A criança chegou a ser levada a um posto de saúde, mas já estava sem vida ao dar entrada na unidade.

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