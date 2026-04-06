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rio de janeiro Mãe e padrasto são presos por torturar criança de 1 ano no Rio de Janeiro Casal alegou ataque de animal para justificar lesões, mas policiais conseguiram desmascarar versão

Policiais civis da 132ª DP, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, prenderam, neste domingo, a mãe e o padrasto de uma criança de 1 ano e 2 meses suspeitos de tortura. O casal foi autuado em flagrante. Após ser atendida num hospital naquele município, a vítima recebeu alta e foi entregue ao pai.

A investigação sobre a tortura começou após a equipe médica que atendeu a criança desconfiar das lesões que ela tinha pelo corpo e acionar a Polícia Civil. Os ferimentos, segundo os profissionais de saúde, apresentavam características típicas de agressões físicas, o que levantou suspeitas sobre a versão apresentada pelos responsáveis, que alegavam um suposto ataque por um animal filhote.

Diante das inconsistências, os policiais civis iniciaram imediatamente um trabalho de apuração para verificar o que de fato havia acontecido com a criança. A partir de diligências, depoimentos e análise técnica, os agentes desmascararam a versão apresentada pelo casal.

Com base nos exames periciais e no trabalho de inteligência conduzido pela delegacia, ficou comprovado que as lesões foram causadas por ação humana violenta.

Padrasto preso após morte

Na capital, o padrasto de uma criança de 1 ano e 9 meses foi preso suspeito de ser o responsável pela morte da menina. O homem foi detido após apresentar contradições no depoimento e, posteriormente, confessar as agressões.

De acordo com a polícia, o crime ocorreu na última quinta-feira, na comunidade do Quiririm, em Vila Valqueire, na Zona Sudoeste. As investigações apontam que o suspeito estava sozinho com a criança no momento do crime e teria se irritado com o choro da vítima.

Segundo os agentes, ele desferiu golpes na região abdominal da menina. Após as agressões, a criança apresentou um quadro grave, mas não recebeu socorro imediato. O homem teria apenas enviado uma mensagem à mãe da vítima informando que ela não estava bem. A criança chegou a ser levada a um posto de saúde, mas já estava sem vida ao dar entrada na unidade.

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