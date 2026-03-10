A- A+

OPERAÇÃO GUARDIÕES Mãe é presa pela PF por abusar das filhas de 4 e 9 anos, filmar e postar vídeos na dark web O aparelho celular da investigada foi apreendido e será submetido à perícia técnica criminal

*Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher, violência doméstica e estupro. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

A Polícia Federal prendeu na manhã desta terça-feira, 10, uma mulher de 33 anos por suspeita de abusar sexualmente das próprias filhas, de 4 e 9 anos, de filmar e compartilhar as imagens em aplicativos de mensagens e na Dark Web. Os nomes da suspeita e das vítimas não foram divulgados.

A Operação Guardiões, segundo a PF, tem o objetivo de "reprimir os crimes de estupro de vulnerável e de produção, armazenamento e compartilhamento de mídias contendo cenas de abuso sexual infantil na internet".

Na ação desta terça-feira, os policiais federais da Delegacia de Polícia Federal em Nova Iguaçu (DPF/NIG) cumpriram um mandado de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

O aparelho celular da investigada foi apreendido e será submetido à perícia técnica criminal. As duas filhas da suspeita foram identificadas e encaminhadas para acompanhamento junto ao Conselho Tutelar.

As investigações tiveram início em 2025, após levantamentos de dados e informações de inteligência identificarem a publicação de arquivos contendo cenas de abuso sexual infantil em fóruns da Dark Web. Também há indícios de que a investigada compartilhava os vídeos produzidos por meio de aplicativos de mensagens.

A mulher foi presa e responderá pelo crime de estupro de vulnerável, além dos crimes de produção, armazenamento e compartilhamento de mídias contendo cenas de abuso sexual infantil.

